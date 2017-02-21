Россиянин продает козу за 1,2 миллиона рублей

Один из жителей Орлова (Кировская область) опубликовал на Avito объявление о продаже козы за 1,2 миллиона рублей.

Владелец животного отметил, что коза будет крайне полезна: мало того, что «выслушает в трудную минуту», она может давать молоко и шерсть для вязания носков

По словам владельца животного, он продает «не просто козу, а подругу». Он отметил, что коза будет крайне полезна: мало того, что «выслушает в трудную минуту», она может давать молоко и шерсть для вязания носков.

«Не имей сто рублей, а имей одну козу», - заключил продавец.

Он добавил, что за эти деньги «бонусом» к козе достанется дом с земельным участком.