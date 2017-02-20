Британка выйдет замуж за саму себя

Гражданка Великобритании решила сыграть свадьбу сама с собой. Церемония пройдет в городе Ротерем. Об этом сообщает The Daily Mirror

Невеста Линн Голлогли заявила, что отчаялась найти себе супруга, разочаровалась в романтических отношениях и приняла решение прекратить поиски. 39-летняя женщина работает бизнес-аналитиком. В материале отмечается, что свадьба пройдет в традиционном стиле, на нее будут приглашены гости. Голлогли проведет медовый месяц в Риме.

В октябре 2016 года гражданка Эстонии Кристал Ра Лаксми вышла замуж за саму себя. На свадьбе присутствовал 21 гость. Свой поступок она назвала подготовкой к церемонии бракосочетания с мужчиной.