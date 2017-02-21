Съевший пирог во время матча Кубка Англии голкипер расторг контракт с клубом

Голкипер клуба пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу , ставший известным благодаря тому, что съел кусок пирога во время матча Кубка Англии с «Арсеналом», прекратил сотрудничество с командой.

Накануне встречи одна из британских букмекерских контор принимала ставки на то, съест ли Шоу какую-либо выпечку, сидя на скамейке запасных.

Впоследствии Шоу рассказал, что знал об этом, вынудив Футбольную ассоциацию и Комиссию по честной игре начать расследование на предмет нарушения голкипером правила, запрещающего профессиональным игрокам каким-либо образом быть причастными к ставкам в букмекерских конторах.

Как сообщает Sky, после инцидента главный тренер «Саттон Юнайтед» Пол Досвелл обратился к Шоу с просьбой покинуть клуб, и футболист согласился на расторжение контракта.

Отмечается, что резервный голкипер также входил в тренерский штаб «Саттон Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Шоу может быть дисквалифицирован за свой проступок.