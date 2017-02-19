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Полицейские поймали оленя, гулявшего по Санкт-Петербургу
Очевидцы заметили на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге напуганного оленя. Об этом сообщили пользователи сообщества Питер Онлайн в соцсети вКонтакте.
"Как в песне "на оленях утром ранним". Бегает олень по пр. Юрия Гагарина. А ГИБДД пытается поймать и штрафануть за превышение скорости, двойную сплошную, красный свет и т.д." — шутят петербуржцы.
По данным портала "Фонтанка.ру", полицейским удалось поймать животное. Оленю на рога набросили веревку и связали.
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