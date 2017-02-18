Красный телефон Гитлера выставили на торги в США

Красный телефон лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера выставлен на торги аукционным домом Alexander Historical Auctions из города Чесапик Сити (штат Мэрилэнд, США). Об этом сообщает Associated Press.

На телефоне выгравирована свастика и имя Гитлера. Отмечается, что им он пользовался не только в штаб-квартирах, но и в поездках.

Maryland auction house is selling Adolf Hitler's personal traveling telephone. https://t.co/ZbsMQH7HgY — The Associated Press (@AP) 17 февраля 2017 г.

Представитель аукционного дома Билл Панагопулос рассказал, что телефон был передан советскими офицерами бригадиру британской армии Ральфу Райнеру в бункере Гитлера. Сын Райнера решил выставить телефон на аукцион.

Панагопулос сообщил, что стартовая стоимость лота составляет $100 тысяч, аукционный дом рассчитывает выручить за артефакт от $200 тысяч до $300 тысяч.

Представитель аукционного дома заявил, что рассматривает телефон как «оружие массового уничтожения», так как по нему Гитлер отдавал приказы, которые стоили жизни многим людям. Панагопулос ожидает, что лот будет приобретён одним из музеев.