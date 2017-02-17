В сети появилась вакансия дегустатора шоколада Milka и печенья Oreo

На сайте компании Mondelez появилось объявление о поиске дегустатора для сладостей, выпускаемых под брендами Milka, Oreo и Cadbury. Об этом сообщает итальянская версия издания The Huffington Post.

По условиям вакансии, кандидат должен уметь чувствовать вкус какао и шоколада, давать сладостям объективную оценку и дискутировать о впечатлениях с другими дегустаторами. Работать необходимо три раза в неделю по несколько часов в день в британском городе Рединг.

Также отмечается, что желающим стать членом команды Mondelez необходимо откликнуться на вакансию в ближайшее время. По словам авторов объявления, компания оставляется за собой право в любой момент прекратить набор сотрудников.

Заработная плата не уточняется.