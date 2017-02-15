Пассажир метро с мышкой для смартфона смутил пользователей сети

Интернет-пользователь опубликовал в Reddit снимок пассажира в метро, который сидит со смартфоном в руках и проводной компьютерной мышкой на коленке, подключенной к телефону. Форумчане были озадачены, зачем молодому человеку понадобилась мышь для такого устройства.

Автор фотографии metamensch отметил, что пассажир кликал по мышке с сумасшедшей скоростью и что-то слушал в наушниках.

Пользователи предположили, что у молодого человека сломан экран гаджета. Другие заявили, что он просто подключил удаленный доступ к домашнему компьютеру и играет в онлайн игры даже в метро.

Некоторые пожаловались в комментариях, что попадали в такую же ситуацию, когда их телефоны были неисправны. «Счастливчик, он хотя бы сидит. Я как-то стоял в автобусе, когда мне вдруг позвонил сотрудник. Было слегка нелепо отвечать на звонок, держа мышку на животе», — написал пользователь под ником Velfess.