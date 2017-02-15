Пассажир метро с мышкой для смартфона смутил пользователей сети

Пользователь Reddit под ником metamensch опубликовал фотографию пассажира метро со смартфоном и проводной мышью в руках. Юзер обратился к посетителям форума с просьбой объяснить, зачем парню понадобилась мышка.

Под фотографией metamensch указал, что сосед кликал по мышке с сумасшедшей скоростью и что-то сосредоточенно слушал в наушниках.

В комментариях многие пользователи Reddit предположили, что у парня просто сломан экран, и поэтому ему пришлось носить с собой нелепый аксессуар. Другие уверены, что молодой человек подключил удаленный доступ к домашнему компьютеру и играет в онлайн-игры. В этом случае, вероятно, мышь нужна ему для удобства.

Некоторые рассказали, что тоже оказывались в такой ситуации, когда их смартфоны были неисправны. «Счастливчик, он хотя бы сидит. Я как-то стоял в автобусе, когда мне вдруг позвонил сотрудник. Было слегка нелепо отвечать на звонок, держа мышку на животе», — отметил юзер под ником Velfess.

Другие начали гадать, что за телефон находится в руках у пассажира, и в каком городе сделан снимок, но автор поста не ответил на их вопросы.