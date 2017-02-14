«Российская марионетка» Айболит из Лимпопо превратился в мем

Пользователи сети превратили в мем устроенный пранкерами Вованом и Лексусом розыгрыш члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс о вмешательстве Москвы в выборы в вымышленной стране Лимпопо.

Юзеры начали выкладывать тематические посты и картинки, посвященные установлению Россией в Лимпопо «режима своей марионетки Айболита». «Мойдодыровский спецназ зачищает местных негров с криками: Ах ты гадкий, ах ты грязный неумытый поросенок», — пошутил один из них.

Друзья, нам не привыкать. Ждём новых санкций по #Лимпопо , Бармалей выступил в конгрессе США... pic.twitter.com/EDKcccczO0 — Вещий Олег (@usastupidd) 14 февраля 2017 г.

По неподтвержденным данным лидер повстанцев #Лимпопо Бармалей погиб под ударом ВКС РФ. Трамп, введи войска! pic.twitter.com/P4pkGZqVUS — nedouchennn (@nedouchennn) 14 февраля 2017 г.

Некоторые призвали к свержению президента Айболита. «Требую свержения диктатора Айболита. Призываю граждан поддержать друга всех цивилизованных стран доктора Дулитла», — заявил юзер с ником Denchik_kasimov.

«Клятий тиран! Второй день не могу водку пить! Как почитаю про мучения бедных лимпопойцев, так всего трясет!» — отметил другой пользователь.

Кто следит за ситуацией в Лимпопо?

Какие требования выдвигают повстанцы?! pic.twitter.com/QX5tS2iDk8 — Ватобот Прохоров (@Probubnist) 13 февраля 2017 г.