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«Российская марионетка» Айболит из Лимпопо превратился в мем
Пользователи сети превратили в мем устроенный пранкерами Вованом и Лексусом розыгрыш члена палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс о вмешательстве Москвы в выборы в вымышленной стране Лимпопо.
Юзеры начали выкладывать тематические посты и картинки, посвященные установлению Россией в Лимпопо «режима своей марионетки Айболита». «Мойдодыровский спецназ зачищает местных негров с криками: Ах ты гадкий, ах ты грязный неумытый поросенок», — пошутил один из них.
Друзья, нам не привыкать. Ждём новых санкций по #Лимпопо , Бармалей выступил в конгрессе США... pic.twitter.com/EDKcccczO0— Вещий Олег (@usastupidd) 14 февраля 2017 г.
По неподтвержденным данным лидер повстанцев #Лимпопо Бармалей погиб под ударом ВКС РФ. Трамп, введи войска! pic.twitter.com/P4pkGZqVUS— nedouchennn (@nedouchennn) 14 февраля 2017 г.
Некоторые призвали к свержению президента Айболита. «Требую свержения диктатора Айболита. Призываю граждан поддержать друга всех цивилизованных стран доктора Дулитла», — заявил юзер с ником Denchik_kasimov.
«Клятий тиран! Второй день не могу водку пить! Как почитаю про мучения бедных лимпопойцев, так всего трясет!» — отметил другой пользователь.
😳Свободу #Лимпопо pic.twitter.com/by2algk2cU— Gennadiy Yurevich (@gyus777) 14 февраля 2017 г.
Кто следит за ситуацией в Лимпопо?— Ватобот Прохоров (@Probubnist) 13 февраля 2017 г.
Какие требования выдвигают повстанцы?! pic.twitter.com/QX5tS2iDk8
Ранее в феврале Вован и Лексус позвонили Уотерс и представились премьер-министром Украины Владимира Гройсмана. В ходе телефонного розыгрыша они обсудили тему антироссийских санкций и рассказали, что российские хакеры атаковали серверы Лимпопо и установили там власть президента Айболита.
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