Москвич нашел свинец в стейке

Москвич Алексей Гожий купил в магазине стейки марки «Мираторг» и обнаружил внутри кусок свинца. Об этом он рассказал в своем Facebook

«Купил свои любимые стриплойны в «Перекрестке», пришел домой нажарил, один съел - хорошо! Второй начал есть и чуть не сломал зуб. Думал: «Вот блин косточка попалась». Выплевываю кусок мяса и выковыриваю из жилы инородное тело. Не просто лежало под мясом или над мясом, оно было внутри и не сразу удалось вытащить. Это был кусок свинца округлой формы», - написал он.

Алексей рассказал, что связался с представителями компании. Ему ответили извинениями и забрали кусок свинца на экспертизу. Спустя почти 4 месяца москвичу пришел ответ о том, что инородного тела в мясе быть не могло.

«Металлодетектор работает корректно, так же данное включение размером 10 мм при минимальном размере отбраковываемого включения 2 мм. В случае наличия подобного включения в продукции, она была бы отбракована. Заключение: Данное включение не могло попасть в продукт. Подобные объекты или компоненты оборудования из свинца не используются в производственной среде ООО «Брянская мясная компания», - написали представители компании.