Премию Грэмми как лучший поп-дуэт получила группа Twenty One Pilots

Как сообщается на официальном сайте премии, коллектив получил премию за песню Stressed Out.

Члены группы решили выйти за своей наградой, сняв штаны. Об этом сообщает USA Today

Решение получить премию именно в таком виде молодые люди приняли год назад, когда смотрели предыдущую церемонию вручения премий Грэмми. Тогда коллектив не рассчитывал на столь высокую награду, и в шутку один из членов группы заявил, что, если они получат её, то сделают это без штанов.

«Если мы когда-нибудь получим Грэмми, то мы должны получить её именно так», — сказал Тайлер Джозеф.