Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Премию Грэмми как лучший поп-дуэт получила группа Twenty One Pilots
Как сообщается на официальном сайте премии, коллектив получил премию за песню Stressed Out.
Члены группы решили выйти за своей наградой, сняв штаны. Об этом сообщает USA Today.
Решение получить премию именно в таком виде молодые люди приняли год назад, когда смотрели предыдущую церемонию вручения премий Грэмми. Тогда коллектив не рассчитывал на столь высокую награду, и в шутку один из членов группы заявил, что, если они получат её, то сделают это без штанов.
«Если мы когда-нибудь получим Грэмми, то мы должны получить её именно так», — сказал Тайлер Джозеф.
Ранее стало известно, что британская певица Адель получила Грэмми за лучший поп-альбом.
Оставить комментарий