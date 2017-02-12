Австралийка делает сексуальные фото с животными

Двадцатидвухлетняя студентка за короткое время набрала около 250 тысяч подписчиков в Instagram , публикуя фотографии в купальнике на фоне разнообразных животных.

Австралийка Сара Конан работает моделью и учится в Гарварде на юриста. На каникулах она путешествует по живописным местам, снимается с акулами, свиньями, варанами и черепахами. Неизменный атрибут этих фото – тело студентки.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Конан выбирает самые экзотические места для съемки, чтобы получить сочные цветастые снимки. В частности, студентка побывала на Гавайях, Багамских островах и средиземноморских курортах. После того, как о студентке рассказали западные таблоиды, ее популярность в Сети быстро выросла.

«Вы прелестнейшая девушка на Земле, Сара», - пишут ей поклонники.