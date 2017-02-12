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Австралийская модель делает сексуальные фото в райских местах
Фото: instagram.com/moonstrucktraveller
22-летняя австралийская модель и студентка юридического факультета Гарвада Сара Конан, в свободное от учебы время путешествует по самым живописным местам планета ради сексуального фото в купальнике. Снимки Конан публикует в своем Instagram.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Ради удачного кадра модель нередко идет на риск. Например, плавает с акулами и кормит их с рук разделанной рыбой. Во время фотосессий Конан также ассистируют вараны, свиньи и черепахи.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Главное правило студентки: место для съемки непременно должно быть экзотическим и наполненным яркими красками, чтобы сами снимки получались сочными по цветовой гамме. С этой целью Конан побывала на Бора-Бора, Гавайях, Багамских островах и европейских курортах.
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