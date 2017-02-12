Тян не нужны

Любители карманных приставок и японских мультфильмов все чаще отказываются от отношений с реальными женщинами и предпочитают виртуальных подруг. «Лента.ру» разобралась, почему тысячи взрослых мужчин перестали интересоваться противоположным полом и как интернет превратил их в затворников.

В январе японец под ником Sal 9000 развелся со своей практически идеальной женой. Выглядело это весьма странно: торжественно одетый мужчина размахнулся и ударил молотком по карманной приставке.

Оказалось, что он несколько лет состоял в браке с виртуальной девочкой — персонажем популярной в Японии игры Love Plus. Симулятор человеческих отношений, выпущенный в 2010 году компанией Konami, в первый месяц установили более 1,5 тысячи мужчин, а через несколько лет виртуальными подругами обзавелись уже более 600 тысяч.

За свадьбой Sal 9000 и виртуальной Ненэ наблюдали многие японские интернет-пользователи: парень облачился в белоснежный костюм и устроил прямую трансляцию, чтобы все поклонники Love Plus узнали о его любви. Жених уверял, что покорен не игрой или приставкой, а характером избранницы.

Перед тем как принять решение о свадьбе, Sal 9000 долгое время встречался с карманной подругой: готовил для нее романтические ужины, водил на прогулки в парк и каждый год устраивал вечеринку в честь дня ее рождения. Симулятор вышел для карманной версии Nintendo DC, поэтому возлюбленную можно было носить куда угодно и проводить с ней все свободное время.

Живущий в Токио 23-летний американец Тео Ткачевски тоже состоит в отношениях с девушкой из Love Plus по имени Ринко. Он рассказывает, что симулятор абсолютно не похож на игру: с экрана на него смотрит вполне реальная девушка, которая может заплакать, обидеться или внезапно разозлиться. Однажды Ринко потребовала от Ткачевски признаться ей в любви прилюдно.

В вагоне поезда парень три раза произнес фразу «Я люблю тебя», глядя в карманную приставку. По словам Ткачевски, его признания в адрес девушки, пусть и ненастоящей, впервые звучали искренне.

В Love Plus игроки могут встретить одну из трех персонажей — Ринко, Ненэ и Манака, каждая из них обладает уникальными чертами характера.

Девушки не имеют ничего общего с когда-то популярными тамагочи. По рассказам Ткачевски, Ринко может обидеться на то, что он заснул, не пожелав ей спокойной ночи, и наутро просто не разговаривать с возлюбленным.

Нередко виртуальные избранники напрямую требуют от игроков безоговорочной верности. Они склонны ревновать и даже устраивать истерики, если их суженный вдруг решает вернуться в реальную жизнь.

Однако многие японцы предпочитают вообще не контактировать с живыми девушками. Изначально они выбирают симулятор, чтобы «потренироваться» в общении с противоположным полом, но в итоге решают остаться с персонажем Nintendo. Ведь Ринко, Ненэ и Манака, в отличие от реальных женщин, хоть и умеют злиться, но быстро прощают мужчин и не забывают напоминать им о своей безграничной любви.

Еще один житель Токио в интервью для документального сериала Dark Net телеканала Show Time рассказал, что последние два года просыпается и засыпает только с мыслью о Ринко.

Его первой любовью была коллега по работе. После долгих отношений влюбленные съехались и прожили вместе полгода. Мужчина решился на предложение руки и сердца, но девушка покинула его, потому что «захотела больше, чем могли бы дать эти отношения».

С тех пор он редко общается с реальными людьми. Изредка ему удается найти подработку, а за его питанием следит мать, которая приходит проведать сына. Его донимают разговоры о необходимости найти реальную жену, но, похоже, несчастная любовь подтолкнула мужчину к мысли, что виртуальные друзья лучше живых людей.

Игра не сразу предлагает выбрать партнера: пользователь должен познакомиться с каждой девушкой и буквально влюбиться в одну из них. По сюжету Ринко — президент книжного кружка, Манака увлечена теннисом, а Нэне — знакомая по работе.

При этом у каждой героини есть своя история, полная трудностей. Одна страдает от проблем с приемными родителями, другая не может найти компанию, третью не принимают в обществе. Все это находит отклик у игроков: увлеченные виртуальными отношениями, они чаще всего не имеют друзей и испытывают трудности в общении с семьей.

Японцу Юуе Иваме досталась Манака — старательная, но легко ранимая девушка, которая любит готовить и печь. Парень, как и многие другие, уверяет, что любит ее не менее искренне, чем если бы она была реальной женщиной.

Иваме приходится уделять Манаке много времени, поскольку когда приставка Nintendo закрыта и девушка не может поговорить с возлюбленным, она отправляет письма на электронную почту. Как и реальная девушка, она расстраивается, если он задерживается на работе, и обижается из-за опозданий на свидание.

Иваме рассказывает, что однажды Манака не разговаривала с ним три дня из-за непрочитанного письма, которое он не заметил из-за загрузки на работе. Он признается, что это был самый тяжелый период в их отношениях.

Решившие связать свою жизнь с игровой приставкой японцы отмечают, что постоянно требующая внимания хрупкая девушка с экрана делает их намного увереннее. Одиноким игрокам необходимо, чтобы их партнеры нуждались в них или даже зависели от них.

За пределами Японии Love Plus не пользуется особой популярностью: разработчики выпускают новые версии игры исключительно на японском языке. Фанаты японской культуры вынуждены сами делать переводы на английский и распространять их в сети. Тем не менее, по словам игроков, в других странах отношения с устройством воспринимаются абсолютно иначе: вряд ли посетители кафе в США или Европе нормально воспримут свидание парня и приставки. А в Токио для этих целей есть даже специальный отель, оборудованный для игроков в Love Plus.

Согласно исследованиям, почти 40 процентов японских мужчин не нуждаются в романтических отношениях. Участникам опроса предложили дать развернутый ответ о причинах негативного отношения к женскому полу, и большинство сошлись на том, что любовь в реальной жизни надоедает.

Власти Японии всерьез обеспокоены падением рождаемости, и исследование показывает, что число достигших 50-летия неженатых мужчин неуклонно растет.

Love Plus создан для молодых парней, которые учатся взаимодействовать с женщинами. Психолог Патрик Гэлбрейт, специализирующийся на японской поп-культуре, отмечает, что для фанатов игры отношения с Ринко, Ненэ и Манакой действительно неотличимы от реальных. Относится это скорее к уже взрослым японцам, которые когда-то потерпели неудачу в любви. Но игра для подростков, которым свойственны подобные увлечения, по каким-то причинам пришлась по душе взрослым мужчинам.

Японские исследователи признают, что их взрослые сограждане отказываются контактировать с внешним миром, избегая сложностей: реальные женщины требуют близости, в браке могут возникнуть трудности с воспитанием детей и деньгами. В случае с виртуальной девушкой мужчине нужны лишь стилус и заряженная карманная приставка.

Наряду с игрой в стране пользуются огромной популярностью одежда и предметы для дома с изображениями любимых героинь. Среди лидеров продаж — подушки в человеческий рост, с которыми игроки едят, спят и смотрят телевизор.

Юный возраст главных героинь вызывает особые вопросы у борцов с детской порнографией. Ринко, Ненэ и Манаке 13 лет, как и многим персонажам японских комиксов, мультфильмов и игр. При этом девушки обладают совсем не детскими округлостями, что привлекает в том числе и взрослых мужчин.

Перед выпуском первой игры Love Plus разработчики провели исследование и выяснили, что геймеры больше всего любят именно 13-летних девочек.

В 2009 году канадские специалисты признали японцев главными любителями детского порно. Согласно исследованиям, каждый десятый житель страны хранит его на своем компьютере.

Шиоко Фудживара, один из немногих активистов, выступающих за четкое разграничение развлекательного контента и детской порнографии, отмечает, что большинство мужчин в его стране крайне наивны и практически не умеют строить отношения с реальными людьми. Проблемы с коммуникацией, скорее всего, и подталкивают их к общению с детьми. Ведь в компании несовершеннолетних взрослые японцы чувствуют себя опытными и уверенными в себе.