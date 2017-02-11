Неизвестный науке водяной монстр

Не так давно один из рыбаков Флориды, Стив Баргерон выловил шокирующий экземпляр. И, ожидая вытащить обычную рыбешку, Стив словил на крючок этого непонятного монстра, длина которого составила около полуметра!

Сам Стив вспоминает тот день, когда он мирно рыбачил у причала "Форт Пирс". После того, как удивительное существо попало к нему на крючок, он продемонстрировал ее специалистам по охране дикой природы. Ученые провели ряд исследований, в ходе которых так и не смогли определить его вид.Впрочем, некоторые из специалистов предполагают, что существо принадлежит к разновидности рака-богомола. Тем не менее, здесь есть расхождение: ведь обычно особи этого ротоногого не превышают длины 30 сантиметров, а существо, выловленное Стивом, было больше 50 сантиметров! Поэтому его можно считать уникальным в своем роде.

Раки-богомолы являются самыми крупными беспозвоночными хищниками и их главным оружием являются мощные когти, которые способны одним ударом пробить стекло в аквариуме.​Науке известно около 4 тысяч ротоногих и, как правило, отличаются друг от друга они только окрасом. Кстати, стоит отметить, что представители этого рода всегда имеют развитую память и могут даже узнавать своих "знакомых" по запаху.