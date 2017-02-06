Кот британского премьера потроллил Трампа в Twitter

Президента США Дональда Трампа высмеял кот премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Ларри. На публикацию политика о фальсифицированных опросах о непопулярности своих решений кот ответил язвительной репликой. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт кота в Twitter

«А потом он скажет, что я ненастоящий кот», - говорится в сообщении в аккаунте кота премьер-министра Великобритании.

Хиллари Клинтон. 6 февраля Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что социологические опросы, сделанные телекомпаниями CNN, ABC, NBC, - это «фейковые новости». Также политик добавил, что граждане США хотят видеть безопасность на границах и поддерживают закон о строгом досмотре въезжающих в страну. Трамп сравнил результаты опросов с предвыборными прогнозами, согласно которым победу на выборах президента США должна была одержать кандидат от Демократической партии США