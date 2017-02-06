Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Кот британского премьера потроллил Трампа в Twitter
Фото: Twitter
Президента США Дональда Трампа высмеял кот премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Ларри. На публикацию политика о фальсифицированных опросах о непопулярности своих решений кот ответил язвительной репликой. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт кота в Twitter.
«А потом он скажет, что я ненастоящий кот», - говорится в сообщении в аккаунте кота премьер-министра Великобритании.
6 февраля Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter, что социологические опросы, сделанные телекомпаниями CNN, ABC, NBC, - это «фейковые новости». Также политик добавил, что граждане США хотят видеть безопасность на границах и поддерживают закон о строгом досмотре въезжающих в страну. Трамп сравнил результаты опросов с предвыборными прогнозами, согласно которым победу на выборах президента США должна была одержать кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон.
27 января Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий въезд в США граждан семи стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Йемена, Сирии и Судана). Кроме того, указ временно ограничил въезд в страну беженцев. Указ стал одним из самых жестких на посту президента США Дональда Трампа и вызвал волну критики в обществе. 3 февраля судья федерального суда США в Сиэтле Джеймс Робарт приостановил действие указа. Трамп заявил, что «судья подверг нашу страну опасности», и добавил, что, «если что-то произойдет», то вся ответственность ляжет на судье и судебной системе.
Оставить комментарий