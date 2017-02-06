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Кот британского премьера потроллил Трампа в Twitter

Кот британского премьера потроллил Трампа в Twitter
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Кот премьера Великобритании по кличке Ларри язвительно "ответил" на твит президента США Дональда Трампа, который назвал фейками опросы о непопулярности своих решений.
Трамп в понедельник назвал сфальсифицированными результаты опросов, согласно которым большинство американцев не поддерживают проведенное им ужесточение иммиграционной политики США. Он отметил, что абсолютное большинство граждан согласны с важностью обеспечения безопасности страны, в том числе путем жесткого контроля на границах.
Вскоре в Twitter-аккаунте кота Ларри появился ответ на сообщение Трампа. "А потом он скажет, что я ненастоящий кот", - говорится в твите.
Также Трамп сравнил результаты опросов об отношении американцев к своим указам предвыборные прогнозы, которые предрекали убедительную победу его сопернице Хиллари Клинтон.
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