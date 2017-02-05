В Англии мужчина решил поплавать в море во время сильного шторма

Житель прибрежного городка Долиш в английском графстве Девон запечатлел на видео мужчину, плавающего в море во время сильного шторма. На видео обратила внимание Daily Mirror.

"Долиш ранее сегодня. И какой-то безумец, плавающий в море", — прокомментировал видео его автор по имени Пол Джонсон

В начале ролика видно, как вода заливает железнодорожные пути, идущие вдоль берега. Затем автор видео меняет ракурс и снимает мужчину, находящегося в воде неподалеку. Джонсон отметил, что тот именно плавал, а не тонул.

В комментариях пользователи Facebook отмечают, что этот мужчина занимается "водными процедурами" там каждый день.

Daily Mirror указывает, что скорость ветра в Девоне в это время достигала 110 километров в час.

Это не первый раз, когда Долиш оказывается в самом центре шторма. В 2014 году в сети было опубликовано видео, на котором сквозь волны едут поезда.