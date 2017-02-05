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Российская бабушка прославилась на весь мир благодаря ярким путешествиям
Фото: Баба Лена Ерхова / Facebook
Немецкое издание FAZ опубликовало статью о 89-летней жительнице Красноярска Елене Ерховой, прославившейся на весь мир благодаря своим путешествиям, сообщает RT. Ее фотографии с путешествий стали настоящей сенсацией во всем мире.
«Эх, жизнь хороша, когда пьешь смузи не спеша», - написано под одной из фотографий Елены Ерховой в Instagram.
Под фотографией, опубликованной две недели назад, пользователи со всего мира пишут комментарии, восхищаясь ее жизнерадостностью и жаждой новых приключений. Данный пост набрал порядка трех тысяч отметок «мне нравится». У знаменитости из Красноярска 30 тысяч подписчиков только в Instagram.
Любимое место отдыха пенсионерки - Таиланд. Впервые она попала туда после того, как ей подарил путевку артист Николай Басков, которого очаровала Елена Ерхова.
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