Российская бабушка прославилась на весь мир благодаря ярким путешествиям

Немецкое издание FAZ опубликовало статью о 89-летней жительнице Красноярска Елене Ерховой , прославившейся на весь мир благодаря своим путешествиям, сообщает RT. Ее фотографии с путешествий стали настоящей сенсацией во всем мире.

«Эх, жизнь хороша, когда пьешь смузи не спеша», - написано под одной из фотографий Елены Ерховой в Instagram.

Под фотографией, опубликованной две недели назад, пользователи со всего мира пишут комментарии, восхищаясь ее жизнерадостностью и жаждой новых приключений. Данный пост набрал порядка трех тысяч отметок «мне нравится». У знаменитости из Красноярска 30 тысяч подписчиков только в Instagram.