СК возбудил дело за прикуривание сигареты от свечи в храме Белгорода

В отношении 21-летней жительницы Белгорода было возбуждено уголовное дело по факту прикуривания сигареты от свечи в православном храме в мае 2016 года, сообщается на официальном сайте Следственного комитета по области.

"По версии следствия, в мае 2016 года подозреваемая разместила на своей странице в одной из социальных сетей фотографии, на которых изображено, что она прикуривает сигарету от свечей в храме, оскорбляя тем самым чувства верующих", - говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что дело было возбуждено в соответствии с ч.1 ст.148 УК России (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Ранее в Москве возбудили дело в отношении бездомного, укравшего четыре тысячи рублей у 21-летней прихожанки православного храма.