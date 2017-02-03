Порошенко превратили в мем «Безвизовый почекун»

соцсетях посмеялись над президентом Украины Петром Порошенко , который уже несколько лет ждет, что Европа предоставит его стране безвизовый режим. Пользователи превратили украинского лидера в Безвизового почекуна.

На фото вместо лица у одетого в вышиванку Порошенко - морда нидерландской скульптуры Homunculus Loxodontus, больше известной в сети как Ждун.

Также пользователи использовали забавный мем, чтобы подчеркнуть и другие проблемы Киева. Например, ожидание музыкального конкурса "Евровидение", которое страна будет проводить весной текущего года.

Ждун – нидерландская скульптура, установленная на скамейке перед детской больницей в Лейдене. Автор объекта, голландская художница Маргрит ван Брифорт, которая посвятила творение всем пациентам, ожидающим приема у врача.