Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В США учитель начальной школы призвала убивать людей
В США учитель начальных классов во время одного из митингов против президента Дональда Трампа призвала демонстрантов убивать людей. Женщина заявила, что необходимо убить членов администрации Белого дома и лично президента, сообщает Daily Mail.
В результате за высказывания женщину задержали сотрудники правоохранительных органов.
"И мы должны убивать людей. Во-первых, мы должны начать с Белого дома", - говорила женщина.
На протяжении всей своей речи она использовала нецензурную лексику. Учительница нецензурно высказалась о Белом доме и Дональде Трампе.
Оставить комментарий