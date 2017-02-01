Мем «ждун» оказался трансгендером

Голландская художница Маргрит ван Брифорт (Margriet van Breevoort), автор скульптуры Homunculus Loxodontus (помесь насекомого и слона), которую в России нарекли «Ждуном», показала РЕН ТВ первый эскиз изваяния.

Оказалось, что «Ждун» задумывался как особь женского пола. Впоследствии художница не стала выделять признаков принадлежности к какому-либо биологическому полу.

«Ждун» установлен на лавочке у Нидерландского Лейденского университета. Скульптура посвящена всем ожидающим приема к врачу пациентам.