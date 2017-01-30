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Орловский силач-рекордсмен свернул в трубочку сковороду

Орловский силач-рекордсмен свернул в трубочку сковороду
Фото:
В сети появилось видео, на котором рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Муромский под восторженные крики очевидцев сворачивает в трубочку сковороду.
Случай произошел на матче звезд Ассоциации студенческого баскетбола в Орле. Во время одного из тайм-аутов Муромский вышел на игровую площадку и за несколько секунд смял сковороду, выданную ему организаторами.
Как пишет официальный сайт ассоциации, испорченный предмет посуды будет отправлен в Москву министру юстиции Российской Федерации Александру Коновалову, который председательствует в АСБ.
Александр Муромский работает в администрации Орловской области и заведует управлением по физической культуре и спорту.
Он является обладателем девяти мировых рекордов, официально зарегистрированных комитетом Книги рекордов Гиннесса.
Безумный мир Владимир Орёл
Александр Коновалов Александр Муромский
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