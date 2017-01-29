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СМИ: у маленького Путина из Владимирской области родился брат Шойгу
Фото: Fotolia/ haveseen
Семья из Владимирской области назвала новорожденного сына в честь российского министра обороны — Шойгу, сообщают местные СМИ.
Полное имя мальчика будет Шойгу Хурмедович Джураев.
Ранее в этой же семье сыну сменили имя Расул на Путин. Новорожденный Шойгу приходится Путину двоюродным братом.
По информации местного издания, имена для мальчиков выбирал дедушка — Рахмон Джураев. По словам Рахмона, имя Шойгу было выбрано еще до рождения малыша.
Нынешний министр обороны достоин того, чтобы в честь него назвали ребенка, поскольку сумел возродить МЧС в бытность главой ведомства, сказал Джураев.
Семья Джураевых живет в деревне Легково Александровского района Владимирской области. Они приехали из Таджикистана и получили российское гражданство.
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