СМИ: во Владимирской области у маленького Путина появился брат Шойгу

В городе Александрове во Владимирской области семья назвала сына Шойгу в честь министра обороны России, сообщает издание «Новый город Александров».

Отмечается, что полное имя мальчика — Шойгу Хурмедович Джураев.

Ранее в этой же семье сыну поменяли имя Расул на Путин, который является двоюродным братом Шойгу.

Уточняется, что имена для мальчиков выбирал дедушка Рахмон Джураев.

Он сообщил, что действующий министр обороны России достоин того, чтобы в честь него назвали ребёнка, так как сумел возродить МЧС , когда был главой этого ведомства.

Отмечается, что семья Джураевых переехала во Владимирскую область из Таджикистана и получила российское гражданство.