Зрителей Би-би-си удивили руки одного из репортеров

Журналист BBC North America Джон Сопел привел зрителей в замешательство во время репортажа из Белого дома, сообщает Daily Mirror.

​Сопел активно жестикулирует руками, на которых в какой-то момент неожиданно появляются перчатки. Некоторые пользователи соцсетей, обратившие на это внимание, в шутку назвали произошедшее "магическим трюком".

"Джон Сопел подрабатывает фокусником в свободное время?", — задается вопросом Рассел Джойс.

"У Сопела есть ручной дублер для таких случаев?", — пишет Нил Баунесс.

"Секретный автозагар?", — шутит Олли Гланвилл.

Сам Сопел позже объяснил, что произошло на самом деле. По его словам, он на какое-то время снял перчатку, чтобы разблокировать телефон с помощью отпечатка пальцев, после чего снова ее надел.

"Мне нужна была одна цитата Трампа, и я понял, что мой телефон встал на блокировку, поэтому я быстро снял перчатку, чтобы активировать его", — объяснил журналист, добавив, что был бы рад, если бы люди считали его волшебником.