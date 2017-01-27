«Дрифт» самолета в новосибирском аэропорту сняли на видео
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«Дрифт» самолета в новосибирском аэропорту сняли на видео

В Новосибирском аэропорту Толмачево самолет начало разворачивать на рулежной дорожке. Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел еще 14 декабря 2016 года, однако в соцсети видео инцидента попало только сейчас.
Пользователям происходящее напомнило автомобильный дрифт, когда водители специально отправляют машину в занос.
В пресс-службе авиакомпании сообщили «Фонтанке», что никто из пассажиров и экипажа в результате происшествия не пострадал.
Авиаперевозчик после инцидента провел внутреннее расследование и выяснил, что самолет развернуло из-за гололеда, образовавшегося в результате резкого колебания температур воздуха.
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