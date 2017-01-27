Группа активистов самовольно вселилась в лондонский особняк, предположительно, принадлежащий российскому миллиардеру Андрею Гончаренко , пишет газета Daily Mail.

По данным издания, дом на Итон-Сквер, одной из самых дорогих улиц Лондона, был куплен россиянином за 15 миллионов фунтов в 2014 году, но с тех пор оставался незаселенным. Дом, построенный в 1825 году, ранее принадлежал Институту Сервантеса (культурному центру Испании), который затем переехал в другое здание.

Сообщается, что "захватчики" вывесили на здании плакат с надписью "Антиправительство США в изгнании" и планируют использовать его, как убежище для бездомных.

НАСА, Газета отмечает, что особняк посещал британский хакер Лори Лав, которому грозит экстрадиция в США по обвинениям во взломе систем ФБР ФРС и других ведомств.

Дом на Итон-Сквер является одним из четырех объектов недвижимости, приобретенных Гончаренко в Лондоне. Один из них, дом на Риджент-стрит, обошелся покупателю в 120 миллионов фунтов и является одним из самых дорогих в Великобритании.

Гончаренко не фигурирует в списке богачей по версии журнала Forbes, однако он широко известен в Великобритании, благодаря своим многомиллионным покупкам.