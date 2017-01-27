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Особняк российского олигарха в Лондоне захватили бомжи
Андрей Гончаренко
Фото: РИА Новости
Группа людей захватила особняк на Итон-Сквер в столице Великобритании, который, предположительно, принадлежит миллиардеру из России Андрею Гончаренко, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Daily Mail.
Активисты вывесили плакат с надписью «Антиправительство США в изгнании». Они собираются использовать здание в качестве убежища для бездомных.
Гончаренко купил дом на Итон-Сквер, одной из самых дорогих улиц британской столицы, в 2014 году за 15 миллионов фунтов, но с тех пор здесь никто не жил. До этого здание, построенное в 1825 году, принадлежало Институту Сервантеса (культурному центру Испании).
Отмечается, что дом посещал хакер Лори Лав, которому грозит экстрадиция в США по обвинению во взломе систем Федерального бюро расследований (ФБР), американского космического агентства (NASA) и Федеральной резервной системы (ФРС).
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