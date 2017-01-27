Особняк российского олигарха в Лондоне захватили бомжи

Группа людей захватила особняк на Итон-Сквер в столице Великобритании, который, предположительно, принадлежит миллиардеру из России Андрею Гончаренко , сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Daily Mail

Активисты вывесили плакат с надписью «Антиправительство США в изгнании». Они собираются использовать здание в качестве убежища для бездомных.

Гончаренко купил дом на Итон-Сквер, одной из самых дорогих улиц британской столицы, в 2014 году за 15 миллионов фунтов, но с тех пор здесь никто не жил. До этого здание, построенное в 1825 году, принадлежало Институту Сервантеса (культурному центру Испании).