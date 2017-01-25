Хозяин кота-экстрасенса продал его по цене трехкомнатной квартиры

Житель Амурской области Дмитрий продал своего кота, который, как он утверждает, обладает экстрасенсорными способностями, за пять миллионов рублей. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

Объявление о продаже «800-летнего» кота-экстрасенса хозяин опубликовал на сайте бесплатных объявлений. Жительница Новосибирска решила провести с котом два дня, чтобы убедиться в его способностях, а после предложила за животное 5 миллионов рублей.

Деньги продавец уже получил.

Покупательница сама занимается экстрасенсорикой, владеет салоном экстрасенсорных услуг. Она призналась, что кот будет пользоваться большой популярностью среди ее респектабельных клиентов, и потраченные деньги она обязательно вернет.