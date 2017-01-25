Житель Благовещенска продал "800-летнего" кота-экстрасенса по цене трехкомнатной квартиры

Житель Благовещенска Дмитрий стал счастливым обладателем суммы в пять миллионов рублей. Заработать такие деньги он смог благодаря продаже "уникального кота-экстрасенса", которому, как утверждает бывший владелец уже более 800 лет.

Изначально мужчина предлагал приобрести "мистическое" животное за 17 миллионов рублей. Однако как ни странно, покупателя он так и не нашел.

Одна из потенциальных покупательниц согласилась провести с котом два дня, чтобы убедиться в его недюжинных способностях. Спустя указанный срок она предложила Дмитрию пять миллионов рублей, и последний согласился на сделку.

По словам продавца, женщина заинтересовалась животным, так как сама занимается экстрасенсорикой и разглядела в нем источник заработка. Как призналась покупательница, кот будет пользоваться большой популярностью среди ее респектабельных клиентов, и потраченные деньги она обязательно отобьет.