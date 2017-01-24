В сети побились над загадкой о корабле-призраке на Москве-реке

Пользователи Pikabu попытались разгадать загадку «корабля-призрака», замеченного на Пушкинской набережной под мостом через Москву-реку. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Фотографию, на которой можно увидеть странное судно, опубликовал пользователь под ником MattKat . Он же в итоге и дал разгадку: корабль оказался оптической иллюзией.

Если снимок приблизить, становится понятно, что судно появилась под мостом из-за лежащей на волнорезе тени. «Корабль-призрак» образовался на одном из участков хорошо освещенной набережной, куда не попадали солнечные лучи. При этом другие пользователи заявили, что даже после объяснения не смогли понять, где же на фотографии находится тень, и отказались верить, что корабль ненастоящий.