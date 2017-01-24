Фитнес для голых стал новым трендом в Великобритании

В Великобритании набирает обороты новый вид фитнеса. Курсы "голого фитнеса" начали проводить уже в нескольких спортзалах. Посетители на протяжении часа занимаются спортом полностью голыми, сообщает Daily Mail.

Тренеры, которые проводят занятия, отмечают, что посетители курсов видят на голом теле своих наставников, какие конкретно мышцы работают во время упражнения, а в одежде это незаметно.

К тому же, сообщают тренеры, людям не надо думать о том, какую форму выбрать для похода в фитнес-клуб. В первую очередь занятия привлекли нудистов.