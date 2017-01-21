«Убийственный взгляд». Мишель Обама трижды стала мемом за одну инаугурацию

Обиженно-насупленный взгляд Мишель Обамы во время инаугурации Дональда Трампа стал поводом для многочисленных шуток в блогах и СМИ. В сети стремительно распространяется хештег #MichelleFace.

«Боже мой, этот взгляд», — пишет в Twitter журналист Джон Шиндлер

«Сегодня у нас у всех лицо Мишель», - так американец Крис Адамс выразил настроения либеральной общественности в связи с вступлением Трампа в должность.

«Озлобленное лицо Мишель Обамы после речи Дональда Трампа сделало мой день. Или даже год», - написала Ава Ландис

Многие строят догадки, что стало причиной такого взгляда и приходят к выводу, что Мишель решила побыть сама собой и снять привычную официальную маску.

«Выражение лица Мишель весь день: «Мне надоело фальшиво улыбаться в кругу твоих друзей по работе, Барак», - пишет любитель мемов под псевдонимом Абрамем Линкольн.

Michelle expression all day is basically, "I'm done fake smiling around all your little work friends, Barack" pic.twitter.com/LsoDlrkrrb — Abrameme Lincoln (@AllegedlyQ) 20 января 2017 г.

В свою очередь издание USA Today посчитало «лучшим мемом инаугурации» косой взгляд, который Мишель бросила на новую первую леди США Меланью Трамп.

​"Единственный хороший момент этой инаугурации — то, как Мишель смотрит в камеру взглядом Джима "Офиса" (популярный американский сериал — ред.) и как бы спрашивает "зачем она дала мне эту коробку"", — отмечает также jomny sun.