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"Убийственный взгляд". Мишель Обама трижды стала мемом за одну инаугурацию
Фото: twitter.com
Обиженно-насупленный взгляд Мишель Обамы во время инаугурации Дональда Трампа стал поводом для многочисленных шуток в блогах и СМИ. В сети стремительно распространяется хештег #MichelleFace.
«Боже мой, этот взгляд», — пишет в Twitter журналист Джон Шиндлер.
Oh.— John Schindler (@20committee) 20 января 2017 г.
My.
God.
That.
Look. pic.twitter.com/bQjFEmbF3F
«Сегодня у нас у всех лицо Мишель», - так американец Крис Адамс выразил настроения либеральной общественности в связи с вступлением Трампа в должность.
«Озлобленное лицо Мишель Обамы после речи Дональда Трампа сделало мой день. Или даже год», - написала Ава Ландис.
Многие строят догадки, что стало причиной такого взгляда и приходят к выводу, что Мишель решила побыть сама собой и снять привычную официальную маску.
«Выражение лица Мишель весь день: «Мне надоело фальшиво улыбаться в кругу твоих друзей по работе, Барак», - пишет любитель мемов под псевдонимом Абрамем Линкольн.
Michelle expression all day is basically, "I'm done fake smiling around all your little work friends, Barack" pic.twitter.com/LsoDlrkrrb— Abrameme Lincoln (@AllegedlyQ) 20 января 2017 г.
В свою очередь издание USA Today посчитало «лучшим мемом инаугурации» косой взгляд, который Мишель бросила на новую первую леди США Меланью Трамп.
"Единственный хороший момент этой инаугурации — то, как Мишель смотрит в камеру взглядом Джима "Офиса" (популярный американский сериал — ред.) и как бы спрашивает "зачем она дала мне эту коробку"", — отмечает также jomny sun.
the only good moment of this inauguration is michelle jim-facing the camera like "why did she give me this box" pic.twitter.com/WoGAWfKS0l— jomny sun (@jonnysun) 20 января 2017 г.
"Мишель уже ищет мусорку", — шутит Адам Зопф.
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