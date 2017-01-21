"Убийственный взгляд". Мишель Обама трижды стала мемом за одну инаугурацию
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"Убийственный взгляд". Мишель Обама трижды стала мемом за одну инаугурацию

«Убийственный взгляд». Мишель Обама трижды стала мемом за одну инаугурацию
Фото:
Обиженно-насупленный взгляд Мишель Обамы во время инаугурации Дональда Трампа стал поводом для многочисленных шуток в блогах и СМИ. В сети стремительно распространяется хештег #MichelleFace.
«Боже мой, этот взгляд», — пишет в Twitter журналист Джон Шиндлер.
«Сегодня у нас у всех лицо Мишель», - так американец Крис Адамс выразил настроения либеральной общественности в связи с вступлением Трампа в должность.
«Озлобленное лицо Мишель Обамы после речи Дональда Трампа сделало мой день. Или даже год», - написала Ава Ландис.
Многие строят догадки, что стало причиной такого взгляда и приходят к выводу, что Мишель решила побыть сама собой и снять привычную официальную маску.
«Выражение лица Мишель весь день: «Мне надоело фальшиво улыбаться в кругу твоих друзей по работе, Барак», - пишет любитель мемов под псевдонимом Абрамем Линкольн.
В свою очередь издание USA Today посчитало «лучшим мемом инаугурации» косой взгляд, который Мишель бросила на новую первую леди США Меланью Трамп.
​"Единственный хороший момент этой инаугурации — то, как Мишель смотрит в камеру взглядом Джима "Офиса" (популярный американский сериал — ред.) и как бы спрашивает "зачем она дала мне эту коробку"", — отмечает также jomny sun.
​"Мишель уже ищет мусорку", — шутит Адам Зопф.
Безумный мир В мире США
Джон Шиндлер Дональд Трамп Мишель Обама Крис Адамс
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