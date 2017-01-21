Выражение лица Мишель Обамы стало "главным мемом" инаугурации Трампа

Речь идет сразу о нескольких моментах церемонии.

​"Боже мой, этот взгляд", — пишет в Twitter журналист Джон Шиндлер

Некоторые пользователи строили догадки относительно того, что конкретно стало причиной такого взгляда.

"Выражение такого раздражения на лице Мишель Обамы после речи Дональда Трампа сделало мой день. Даже год", — пишет Ава Ландис

"Полагаю, она перестала гордиться своей страной", — иронизирует Джошуа Шарф

"Самая красивая первая леди. Если ты не согласен, она выбьет. из тебя. всю дурь", — добавляет Кайл Бэкли

Многие выразили поддержку бывшей первой леди, заявив, что чувствуют себя так же.

"Мне они тоже не нравятся, но тебе надо что-то сделать со своим лицом, Мишель", — шутит Тони Тон-младший

Газета USA Today назвала "лучшим мемом инаугурации" презрительный взгляд Обамы в ситуациях, когда она находилась рядом с новой первой леди США Меланьей Трамп.

Так, в какой-то момент Трамп вручает Обаме подарок, который, судя по всему, не очень понравился супруге бывшего президента США.

"Тот момент, когда ты еще не открыл подарок, но уже знаешь, что там какая-то фигня", — шутит по этому поводу Ксавьер Бергин.

​"Единственный хороший момент этой инаугурации — то, как Мишель смотрит в камеру взглядом Джима "Офиса" (популярный американский сериал — ред.) и как бы спрашивает "зачем она дала мне эту коробку"", — отмечает jomny sun.

the only good moment of this inauguration is michelle jim-facing the camera like "why did she give me this box" pic.twitter.com/WoGAWfKS0l — jomny sun (@jonnysun) 20 января 2017 г.

Другие моменты церемонии также не прошли мимо внимания пользователей.

"Весь день выражение лица Мишель Обамы как бы говорит: мне надоело натянуто улыбаться рядом с твоими коллегами по работе, Барак", — пишет Абрамем Линкольн.

Michelle expression all day is basically, "I'm done fake smiling around all your little work friends, Barack" pic.twitter.com/LsoDlrkrrb — Abrameme Lincoln (@AllegedlyQ) 20 января 2017 г.

​"Сегодня американцы узнали, что изобразить невозмутимость Мишель Обама не может ", — пишет Дженнифер Стенйхауэр.