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Видео: иркутянка Кошелева установила мировой рекорд, сдвинув два трамвая с пассажирами
Фото: кадр видео
В Иркутске мастер спорта по силовому троеборью Оксана Кошелева установила мировой рекорд. Спортсменка сумела сдвинуть с места два трамвая, внутри которых находились пассажиры.
Необычное мероприятие произошло около остановки "Волжская". Суммарная масса груза составила более 42 тонн.
Видеоролик с рекордом был размещен на страницах сервиса Instagram.
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