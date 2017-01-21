Видео: иркутянка Кошелева установила мировой рекорд, сдвинув два трамвая с пассажирами

В Иркутске мастер спорта по силовому троеборью Оксана Кошелева установила мировой рекорд. Спортсменка сумела сдвинуть с места два трамвая, внутри которых находились пассажиры.

Необычное мероприятие произошло около остановки "Волжская". Суммарная масса груза составила более 42 тонн.

Видеоролик с рекордом был размещен на страницах сервиса Instagram.