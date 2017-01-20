Немецкий охотник принял влюбленных за кабанов и подстрелил их

В Германии начался суд над охотником, который по ошибке выстрелил во влюбленную пару. Об этом сообщает издание Metro.co.uk.

Инцидент произошел в сентябре 2015 года. Житель немецкого города Науэн и его польская девушка постелили на краю кукурузного поля одеяло и стали обниматься. Шум услышал охотник, прятавшийся неподалеку на вышке-лабазе. Он решил, что в кукурузе сидит кабан, и выстрелил.

Пуля попала в мужчину, прошла через печень и застряла в руке его подруги. Примерно через десять минут он умер от кровотечения. Женщину доставили в больницу и прооперировали.

Охотник утверждает, что целился в кабана, стоявшего в 20 метрах от пострадавших, и не понимает, что произошло. Юристы, представляющие семью погибшего, считают, что никакого кабана не было.

В ноябре сообщалось, чтов Амурской области 60-летний местный житель во время охоты на кабана случайно застрелил своего товарища. Охотник был уверен, что стреляет в зверя.