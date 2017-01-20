Британская клининговая компания предложила услуги уборщиц-нудисток

В Великобритании открылась компания Naturist Cleaners, позволяющая вызвать на дом обнаженную уборщицу. Об этом сообщает сайт Get Surrey.

Часовая уборка обойдется клиенту в 65 фунтов стерлингов (около 4800 рублей). Дополнительное время оплачивается по 55 фунтов стерлингов (около 4000 рублей) за час. Желающие могут пригласить и одетых уборщиц. Это дешевле: 45 фунтов стерлингов за первые два часа и 20 фунтов стерлингов за последующие часы.

Основательница Naturist Cleaners Лаура Смит рассказала Get Surrey, что поначалу компания планировала обслуживать только нудистов, но затем обнаружила, что ее потенциальная аудитория значительно шире.

Компания берет на работу только женщин. Это, по словам Смит, связано с тем, что большинство клиентов – мужчины или семейные пары. И те, и другие предпочитают, чтобы в доме убиралась обнаженная девушка. При этом они, как правило, раздеваются догола и наблюдают за тем, как она работает.

Согласно сайту компании, перед заказом клиент может описать свои требования к внешности уборщицы. После этого ему вышлют фотографии подходящих сотрудниц, чтобы он сам выбрал нужную. Все необходимые инструменты и чистящие средства следует приготовить заранее, потому что женщина приедет налегке.

Смит утверждает, что в целях безопасности Naturist Cleaners следит за местонахождением сотрудниц и постоянно поддерживает с ними связь. При оформлении заказа клиенты сообщают свое имя и адрес. В случае возникновения проблем эта информация может быть использована против них.

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