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Странно марширующий военнослужащий стал героем соцсетей
В сети опубликовано видео военнослужащего российской армии, который марширует не так, как его сослуживцы. Видео в социальной сети «ВКонтакте» посмотрели более 500 тысяч раз. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на видеохостинг YouTube.
На YouTube ролик называется «Иноходец на плацу». На видео положена песня Майкла Джексона Smooth Criminal из-за отдаленного сходства движений солдата с движениями певца. Иноходец – это лошадь, которая двигается, переставляя одновременно ноги с одной на другую. Иноходь бывает врожденной, но обычно ее вырабатывают искусственно.
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