Арабская женщина принудила жениха к свадьбе через суд

Жительница Саудовской Аравии подала в суд на жениха, который откладывал дату свадьбы, с требованием гарантировать, что церемония состоится и назначить ее дату, пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на Sputnik Arabic.

Отмечается, что такое решение девушка приняла вместе с семьей, после того, как доверилась слухам о том, что мужчина собирается расторгнуть помолвку. Она отметила, что согласилась стать женой этого человека после заключения договора между ним и ее родителями.

В суде адвокат жениха заявил, что он не планировал отменять церемонию, просто был очень занят. Но суд тем не менее обязал мужчину жениться на девушке в марте 2017 года.