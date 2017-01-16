Супермодель подарила миллион рублей краснодарскому бездомному

Модель бренда нижнего белья Victoria's Secret Ксения Дели подарила бездомному болельщику из Краснодара, известному как дядя Миша, миллион рублей на покупку жилья. Об этом в Facebook написали организаторы благотворительной акции «Дом для дяди Миши», сообщают Рамблер/новости.

«Вчера супермодель Ксения Дели подарила дяде Мише один миллион рублей. Понимаем, что это звучит ошеломляюще, но как так вышло, сможем, к сожалению, рассказать только в апреле. Потерпите, друзья. Откровенно говоря, вчера на встрече с Ксенией мы испытали настоящий шок. Некоторые даже плакали от счастья, а дядя Миша очень обрадовался, смеялся и всех обнимал», - указано в сообщении.

После такого крупного взноса активисты проекта заявили, что кампания по сбору средств завершена. Всего удалось собрать 1,765 миллиона рублей.

По информации организаторов акции, 68-летний Михаил Гариян приехал на Кубань в 1989 году из Баку, спасаясь от конфликта в Нагорном Карабахе, где потерял своих родных. Он регулярно бывает на баскетбольных, футбольных и волейбольных матчах, где поддерживает кубанских спортсменов.

Дядя Миша торгует продуктами на рынке и остановках общественного транспорта. В Краснодаре он жил у друзей, но после их кончины остался без жилья.