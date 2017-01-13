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Посылка с надписью на русском языке вызвала истерику у журналиста New York Times
Фото: flickr.com/sean dreilinger
Автор газеты The New York Times Чарльз Блоу испугался посылки с подписью на русском языке. Коробка пришла колумнисту через сервер eBay. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт Блоу в Twitter.
«Коробку только что доставили домой. Не могу точно сказать, откуда посылка – из Польши или России. Не уверен, стоит ли открывать», - написал Блоу.
Подписчики колумниста посоветовали журналисту не открывать коробку и позвонить в полицию. «Чарльз, ты нужен нам! Держись от коробки подальше и вызови полицию», «Ты не слышишь подозрительных звуков, похожих на тиканье часов, внутри?», «Если внутри тишина, вероятно, это споры сибирской язвы», «Возможно, внутри голова Гвинет Пэлтроу (американская актриса – прим. Рамблер/новости)», — написали комментаторы.
Однако нашлись пользователи, которые посоветовали Чарльзу Блоу «позвонить в психушку, а не в полицию», если журналист действительно опасается посылки с подписью на русском языке.
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