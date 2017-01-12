Уилл Смит и Николь Кидман поздравили с Новым годом газету "Копейский рабочий"

Традиция поздравлять читателей "Копейского рабочего" с Новым годом появилась у голливудских звезд в 2008 году, когда эту идею своему мужу предложила бывшая жительница Копейска Маргарита Сушкевич, вышедшая замуж за продюсера Джека Тьюксбери.

Фото: kr-gazeta.ru

По словам главного редактора газеты Анны Викалюк, в 2015 году в редакцию поступила посылка с поздравлениями и подарками на Новый год, однако не было фотографий актеров с газетой в руках.

"Как выяснилось, причиной стала досадная случайность – в предыдущей посылке, которую редакция отправляла в Голливуд, вместе с номерами газеты были и другие подарки, в том числе коробка конфет. Конфеты по дороге растаяли и испортили газеты. В январе 2016 года мы отправили в Америку свежие номера, уже избежав опасного "товарного соседства", - рассказала она.

Она также отметила, что на фотографиях, которые пришли на почту редакции в 2017 году, актеры сфотографировались именно с выпуском годичной давности.