Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Уилл Смит и Николь Кидман поздравили с Новым годом газету "Копейский рабочий"
Фото: kr-gazeta.ru
Актеры Уилл Смит, Николь Кидман и Хелен Миррен поздравили с Новым годом читателей и коллектив газеты "Копейский рабочий", отправив в редакцию свои фотографии с новогодним выпуском издания.
Традиция поздравлять читателей "Копейского рабочего" с Новым годом появилась у голливудских звезд в 2008 году, когда эту идею своему мужу предложила бывшая жительница Копейска Маргарита Сушкевич, вышедшая замуж за продюсера Джека Тьюксбери.
В частности, газету поздравляли Анжелина Джоли, Ричард Гир, Стивен Спилберг, Джонни Депп, Кейт Уинслет, Брюс Уиллис, Дензел Вашингтон и другие знаменитости.
Фото: kr-gazeta.ru
По словам главного редактора газеты Анны Викалюк, в 2015 году в редакцию поступила посылка с поздравлениями и подарками на Новый год, однако не было фотографий актеров с газетой в руках.
"Как выяснилось, причиной стала досадная случайность – в предыдущей посылке, которую редакция отправляла в Голливуд, вместе с номерами газеты были и другие подарки, в том числе коробка конфет. Конфеты по дороге растаяли и испортили газеты. В январе 2016 года мы отправили в Америку свежие номера, уже избежав опасного "товарного соседства", - рассказала она.
Она также отметила, что на фотографиях, которые пришли на почту редакции в 2017 году, актеры сфотографировались именно с выпуском годичной давности.
Ричард Гир Кейт Уинслет Уилл Смит Анжелина Джоли Еще 5 тегов
Оставить комментарий