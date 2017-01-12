Видео: жена устроила показательное избиение любовницы мужа

Прохожие одного из городов в Азии стали свидетелями вспышки праведного гнева: очевидцы запечатлели на видео "показательное избиение", которое устроила любовнице мужа обманутая жена.

На кадрах видно, как разгневанная женщина безжалостно колотит разлучницу, которой не хватает сил даже подняться с асфальта. При этом, гнев женщины оказались не в силах усмирить даже прохожие, которые бросились на подмогу к пострадавшей.

Особенно жесток тот факт, что, несмотря на усилия со стороны нескольких мужчин оттащить "мстительницу" в сторону, она ни на секунду не выпускала из рук волосы своей обидчицы.