Фотография трехногой девушки озадачила пользователей сети

Пользователи онлайн-сервиса Imgur нашли новую оптическую иллюзию на фотографии «трехногой» девушки. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Более ста комментаторов попытались разгадать загадку лишней ноги. За сутки снимок набрал около 200 тысяч просмотров.

В итоге оптическая иллюзия все же была разоблачена: как оказалось, девушка на фото держит рядом с коленями вазу, практически совпадающую по цвету с ее колготками. Однако даже после появления разгадки многие пользователи заявили, что продолжают видеть три ноги.