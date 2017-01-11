Фотография трехногой девушки озадачила пользователей сети
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Рамблер/новости

Фотография трехногой девушки озадачила пользователей сети

Фотография трехногой девушки озадачила пользователей сети
Фото:
Пользователи онлайн-сервиса Imgur нашли новую оптическую иллюзию на фотографии «трехногой» девушки. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Более ста комментаторов попытались разгадать загадку лишней ноги. За сутки снимок набрал около 200 тысяч просмотров.
В итоге оптическая иллюзия все же была разоблачена: как оказалось, девушка на фото держит рядом с коленями вазу, практически совпадающую по цвету с ее колготками. Однако даже после появления разгадки многие пользователи заявили, что продолжают видеть три ноги.
Безумный мир
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