Будущих десантников заставили строить автобусную остановку из снега

Волонтер Ольга Александровская рассказала на своей странице в Facebook , что курсантам учебного центра ВДВ в Житомире приказали в выходной построить из снега автобусную остановку. Об этом сообщают Рамблер/новости.

По словам Александровской, молодых людей «в мороз, после многочасовой уборки снега вывели за территорию части и приказали делать остановку» из снега с «противотанковыми башнями» по бокам. Она отметила, что курсанты сделали башни в виде улиток в честь фамилии отдавшего приказ капитана Улитко.

Как утверждает Александровская, Улитко объяснил приказ своей прихотью. Отказ курсантов строить остановку мог повлечь за собой выговоры с лишением зарплаты, добавила она.

Волонтер рассказала со слов курсантов, что капитан отдал им такой приказ, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Позже Улитко отправили в областной наркологической центр на освидетельствование, но это произошло только через 16 часов после его приказа курсантам. Экспертиза сочла его трезвым.