Спасение морской черепахи или еще один пример человеческой безответственности

На сегодняшний день на просторах Интернета можно встретить массу случаев и примеров того, как загрязнение окружающей среды сказывается на дикой природе. И сегодняшняя наша история - очередное тому доказательство. Кто-то выбросил пластиковую вилку мимо урны, или оставил на пляже, и вот итог.

За год в океан выбрасывают около 8 миллионов тонн пластика, и эта вилка оказалась в их числе. Вскоре все-таки она вернулась к людям, но какой ценой. Цена внимания, которое привлек к себе этот пластиковый предмет - мучения оливковой черепахи. Застряв в носу у животного, вилка приносила боль, затрудняла процесс питания и причиняла проблемы с дыханием.Животное заметили возле заповедника у Коста-Рика и черепахе повезло: в этот день вместе с туристами по заповеднику прогуливалась команда исследователей популяции оливковых черепах. И как только ученые приблизились к черепахе, они сразу поняли, в чем дело.

Биолог Натан Робинсон вспоминает: "Еще в начале лета я обнаружил такую же оливковую черепаху, с торчащей из носа пластиковой соломинкой. Естественно, я ей помог. И, увидя подобную картину вновь, я сразу понял, что приключилось с животным, а в моей голове все еще теплилась мысль: только не снова! Но тут черепаха начала разворачиваться в сторону океана, поэтому пришлось действовать очень быстро."

Благодаря еще двум членам команды биологов Натану все-таки удалось извлечь злосчастный кусок пластика из носа жертвы. Сперва он пробовал вытащить вилку вручную, но после нескольких попыток решил использовать многофункциональный нож, в числе приспособлений которого были и плоскогубцы.Этот момент стал настоящим испытанием для оливковой черепахи. Помимо того, что вилка доставляла жуткий дискомфорт и мешала животному дышать, черепаха также испытала огромный стресс во время извлечения вилки. Однако, после небольшой паузы она вернулась в океан. Биологи надеются, что черепаха сможет вернуться к нормальному образу жизни и привыкнет дышать свободно.Пластик, который попадает в воды океана всегда мешает его обитателям. Некоторые существа просто погибают из-за того, что запутываются в мусоре, а кто-то (как, к примеру, уже известные нам две черепахи), принимают мусор за еду и проглатывают его. Так случилось и с черепахами, которые проглотили вилку и соломинку. А когда они поняли, что это несъедобные предметы, попытались их отрыгнуть, но они пошли носом, застряв в ноздрях.