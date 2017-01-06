Сатирический скетч о жёнах боевиков ИГ разделил во мнении пользователей соцсетей
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Сатирический скетч о жёнах боевиков ИГ разделил во мнении пользователей соцсетей

Комедийное шоу про жен террористов взбудоражило соцсети
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Британский телеканал BBC выпустил юмористическое шоу Revolting, в котором был показан скетч Real Housewives of ISIS, рассказывающий о четырёх женщинах, вышедших замуж за боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
В одной из сцен женщины хвастаются друг перед другом поясами шахида, которые им подарили мужья-террористы.
В другой одна из девушек говорит, что была замужем уже шесть раз.
«Это мой шестой брак. Предыдущие пять раз я осталась вдовой», — заявила она. После этого у неё за спиной раздаётся взрыв, а она с улыбкой заявляет: «Я хотела сказать, шесть раз».
Отмечается, что пользователи соцсетей разделились на два лагеря — кто-то поддерживает появление сатирического шоу, а кто-то наоборот выступает против, обвиняя создателей в исламофобии.
«Сатира является одним из лучших видов оружия, которое можно использовать против ИГ. Они процветают на создании страха. Они заслуживают насмешек», — написал один из пользователей Twitter.
«BBC, а вы не подумали, что почувствуют родные тех женщин, которые туда сбежали?», — говорится в сообщении другого пользователя.
Однако не у всех шоу вызвало негативную реакцию.
«Домохозяйки ИГ — смелое и уморительное сатирическое шоу, которое обязан увидеть каждый. И нет, оно не исламофобское. Если вы конечно не думаете, что все мусульмане поддерживают ИГ», — считает другой юзер.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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Безумный мир В мире Великобритания
Исламское государство
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