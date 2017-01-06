Сатирический скетч о жёнах боевиков ИГ разделил во мнении пользователей соцсетей

Британский телеканал BBC выпустил юмористическое шоу Revolting, в котором был показан скетч Real Housewives of ISIS, рассказывающий о четырёх женщинах, вышедших замуж за боевиков террористической группировки «Исламское государство» *.

В одной из сцен женщины хвастаются друг перед другом поясами шахида, которые им подарили мужья-террористы.

В другой одна из девушек говорит, что была замужем уже шесть раз.

«Это мой шестой брак. Предыдущие пять раз я осталась вдовой», — заявила она. После этого у неё за спиной раздаётся взрыв, а она с улыбкой заявляет: «Я хотела сказать, шесть раз».

Отмечается, что пользователи соцсетей разделились на два лагеря — кто-то поддерживает появление сатирического шоу, а кто-то наоборот выступает против, обвиняя создателей в исламофобии.

«Сатира является одним из лучших видов оружия, которое можно использовать против ИГ. Они процветают на создании страха. Они заслуживают насмешек», — написал один из пользователей Twitter.

Satire is one of the best weapons we could use against ISIS. They thrive on creating fear. They deserve ridicule. #RealHousewivesofISIS — Jason Liggi (@Liggi) 5 января 2017 г.

«BBC, а вы не подумали, что почувствуют родные тех женщин, которые туда сбежали?», — говорится в сообщении другого пользователя.

@BBC did you not once think how this will make the families of all the women that fled there feel???#revolting #Disgraceful #disgusted — A Believer's Path (@AbelieversPath) 5 января 2017 г.

Однако не у всех шоу вызвало негативную реакцию.

«Домохозяйки ИГ — смелое и уморительное сатирическое шоу, которое обязан увидеть каждый. И нет, оно не исламофобское. Если вы конечно не думаете, что все мусульмане поддерживают ИГ», — считает другой юзер.

The #RealHousewivesofISIS is a courageous, hilarious, must watch satire. & no, it's not anti-Muslim. Unless u think all Muslims support ISIS https://t.co/1TmsEratwi — Iona Italia (@IonaItalia) 4 января 2017 г.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.