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Пьяная пассажирка попыталась повторить сюжет "Иронии судьбы"
Фото: Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"
В столичном аэропорту Домодедово едва не повторилось начало известного советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Подвыпившая пассажирка села не на тот самолет и попыталась улететь в Кемерово вместо Санкт-Петербурга.
Женщина, перепутавшая лайнеры, уже заняла место на борту воздушного судна, когда обнаружилась досадная ошибка. Выдворять ее из самолета пришлось сотрудникам полиции, так как выпившая дама наотрез отказывалась покидать борт, передает Life.ru.
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